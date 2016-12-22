СМИ сообщили о переговорах Тиллерсона с главой МИД Турции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, а также эскалацию конфликта между Катаром и странами Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком МИД.

По данным агентства, телефонный разговор прошел по инициативе Рекса Тиллерсона в субботу, 10 июня. В настоящий момент деталей разговора не приводится.

Ранее госсекретарь США призвал арабские страны ослабить изоляцию Катара. В заявлении главы американского Госдепа отмечалось, что блокада может привести к непредвиденным гуманитарным последствиям в регионе и повлияет на борьбу коалиции, возглавляемой США, с запрещенной в России «Исламским государством».

Тиллерсон заявил об ожидании США от стран Персидского залива «незамедлительных шагов» по деэскалации ситуации и разрешения претензий, имеющихся между странами.

В свою очередь президент Турции Реджеп ​Тайип Эрдоган ранее утвердил соглашение между Турцией и Катаром о сотрудничестве в обучении военных, предоставлении гуманитарной помощи и увеличении численности турецких военнослужащих на базе в Дохе.

Десять стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Йемен, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке экстремизма и спонсировании «Исламского государства» (запрещено в России). Коморские острова, десятая по счету страна, разорвала отношения с Катаром 7 июня.