Лондонский террорист пытался устроиться охранником на теннисный турнир

Один из террористов, устроивших теракт на Лондонском мосту, пытался устроиться на работу в охранную фирму, сотрудники которой работают на теннисном турнире на Уимблдон и других спортивных мероприятиях. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, 27-летний Хурам Шазад Батт был главарем террористов, совершивших атаку в Лондоне. Собеседование в охранную фирму, по данным издания, было запланировано на конец июня, в настоящее время правоохранители изучают причины, по которым террорист устраивался на эту работу.

The Telegraph подчеркивает, что одной из причин могла стать террористическая атака на тенисном турнире, однако после теракта на «Манчестер-Арене» Батт решил «ускорить развитие событий», организовав нападение на Лондонском мосту. Ранее террорист в течение полугода работал в столичном метро, однако уволился оттуда в октябре прошлого года.