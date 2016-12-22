Полиция Читы обнаружила в одной из квартир две тонны неотправленных писем
Общество, 08:19
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Полиция Читы обнаружила в одной из квартир две тонны неотправленных писем
Полиция Читы в ходе обысков в одной из квартир города нашла две тонны неотправленных писем. Правоохранители уточняют, что сестра хозяйки квартиры, у которой проводился обыск, работает на почте. Об этом говорится на сайте Управления МВД по региону.
Полиция не уточняет, в связи с каким уголовным делом в квартире проводились обыски. В настоящее время правоохранители выясняют по какой причине письма, в том числе судебные, хранились в квартире. Возбуждено дело об административном правонарушении.