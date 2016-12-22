Что делать, если вас задержали на митинге

Как менялись законы о митингах в России

Лондонский террорист пытался устроиться охранником на теннисный турнир

Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit

Полиция Читы обнаружила в одной из квартир две тонны неотправленных писем

В США умер первый исполнитель роли Бэтмэна Адам Уэст

Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой

В Кельне после экстренной посадки самолета задержали трех человек

Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов

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В Пентагоне подтвердили гибель трех американских солдат в Афганистане

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Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово

При столкновении яхты и катера у берегов Крыма погибли два человека

Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном поселке Кратово

Автомобиль въехал в группу пешеходов у центрального вокзала Амстердама

В Подмосковье задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева и его соратников

Германия забила семь голов в последнем матче перед Кубком конфедераций

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Лавров призвал Тиллерсона не допустить новых ударов США по Сирии

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж

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Льюис Хэмилтон повторил результат Айртона Сенны на Гран-при Канады

МВД подтвердило гибель четырех человек в результате стрельбы под Москвой

СМИ сообщили о блокировании устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины