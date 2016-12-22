Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,94 EUR Нал. 64,26 63,77 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,30 +0,90% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7527,33 +1,04%
Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой
Лента новостей
В Кельне после экстренной посадки самолета задержали трех человек 05:43, Общество Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов 05:05, Общество Джонсон прокомментировал сообщения о планах сменить Мэй на посту премьера 04:55, Политика В Пентагоне подтвердили гибель трех американских солдат в Афганистане 04:17, Политика Полиция отпустила оппозиционера Вячеслава Мальцева 03:39, Политика В Вильнюсе на выставке современного искусства умер россиянин 03:18, Общество Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова 03:04, Политика  Сын Муамара Каддафи вышел из ливийской тюрьмы 02:21, Политика Генпрокурор США согласился дать показания в сенате по «российскому делу» 01:56, Политика Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово 01:10, Общество При столкновении яхты и катера у берегов Крыма погибли два человека 00:41, Общество Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном поселке Кратово 00:19, Общество Автомобиль въехал в группу пешеходов у центрального вокзала Амстердама 00:15, Общество В Подмосковье задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева и его соратников 00:07, Политика Германия забила семь голов в последнем матче перед Кубком конфедераций 00:05, Спорт  В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет 10 июн, 23:34, Общество Путин ответил Стоуну на фразу «говорят, вы хотите стать царем» 10 июн, 23:28, Политика  Лавров призвал Тиллерсона не допустить новых ударов США по Сирии 10 июн, 23:09, Политика Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж 10 июн, 22:47, Фотогалерея  Летевший в Краснодар лайнер UTair экстренно вернулся во Внуково 10 июн, 22:41, Общество Льюис Хэмилтон повторил результат Айртона Сенны на Гран-при Канады 10 июн, 22:31, Спорт МВД подтвердило гибель четырех человек в результате стрельбы под Москвой 10 июн, 22:18, Общество СМИ сообщили о блокировании устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины 10 июн, 21:56, Общество Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии 10 июн, 21:54, Общество СМИ сообщили о побеге стрелка из оцепленного полицией в Подмосковье дома 10 июн, 21:46, Общество Гол в добавленное время спас Англию от поражения в квалификации ЧМ-2018 10 июн, 21:33, Спорт  В Канаде умер создатель Гавайской пиццы с ананасом 10 июн, 21:15, Общество Германия заявила об угрозе военного конфликта вокруг ситуации с Катаром 10 июн, 20:54, Политика
Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой
Общество, 06:33
0
Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой

Авиасообщение с Камчаткой было нарушено в связи с пепловыми выбросами вулканов Шивелуч и Ключевской, говорится на сайте регионального главка МЧС.

Из-за этого, как пояснили спасатели, в частности, был перенесен прилет в Петропавловск-Камчатский двух московских рейсов — из Внуково и Шереметьево. Первый, согласно данным на сайте аэропорта, должен был прилететь в город в 12:30 по местному времени. Теперь представители воздушной гавани (по состоянию на 6:30 мск) ожидают его не раньше 23:45 по местному времени. Второй же по расписанию должен был прибыть в Петропавловск-Камчатский в 10:00 по местному времени, а теперь, ориентировочно, прилетит только в 20:40 по местному времени.

«В соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова <...> в сторону Охотского моря», — уточнили причину задержек представители МЧС, заметив, что в связи с этим «руководство аэропорта Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких <...> рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака».

Прогноз ресурса TOKYO VAAK, как уточнили спасатели, будет действовать до 17:20 по местному времени (8:20 мск) 11 июня.

При этом, как подчеркнули в МЧС, несмотря на активность вулканов, аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме. Все остальные рейсы, в том числе местные, по данным пресс-службы, выполняются по расписанию.

Ранее, 10 июня, как напомнили в министерстве, специалисты зафиксировали два пепловых выброса (на высоту до шести и до восьми км) с вулкана Шивелуч, а также еще один — с вулкана Ключевская сопка. Он, по информации представителей ведомства, выбросил столб пепла на высоту семь км над уровнем моря.

Теги: рейсы , Камчатка , авиасообщение , вулканы
Главное
Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова Политика
Материалы по теме
Рейс «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву задержали на двое суток Общество
Южнокорейский самолет приземлился в Японии из-за задымления в кабине Общество
Туроператоры заявили о 10 тыс. пострадавших из-за сбоев рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку