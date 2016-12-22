Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой

Авиасообщение с Камчаткой было нарушено в связи с пепловыми выбросами вулканов Шивелуч и Ключевской, говорится на сайте регионального главка МЧС.

Из-за этого, как пояснили спасатели, в частности, был перенесен прилет в Петропавловск-Камчатский двух московских рейсов — из Внуково и Шереметьево. Первый, согласно данным на сайте аэропорта, должен был прилететь в город в 12:30 по местному времени. Теперь представители воздушной гавани (по состоянию на 6:30 мск) ожидают его не раньше 23:45 по местному времени. Второй же по расписанию должен был прибыть в Петропавловск-Камчатский в 10:00 по местному времени, а теперь, ориентировочно, прилетит только в 20:40 по местному времени.

«В соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова <...> в сторону Охотского моря», — уточнили причину задержек представители МЧС, заметив, что в связи с этим «руководство аэропорта Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких <...> рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака».

Прогноз ресурса TOKYO VAAK, как уточнили спасатели, будет действовать до 17:20 по местному времени (8:20 мск) 11 июня.

При этом, как подчеркнули в МЧС, несмотря на активность вулканов, аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме. Все остальные рейсы, в том числе местные, по данным пресс-службы, выполняются по расписанию.

Ранее, 10 июня, как напомнили в министерстве, специалисты зафиксировали два пепловых выброса (на высоту до шести и до восьми км) с вулкана Шивелуч, а также еще один — с вулкана Ключевская сопка. Он, по информации представителей ведомства, выбросил столб пепла на высоту семь км над уровнем моря.