В Кельне после экстренной посадки самолета задержали трех человек

Немецкие сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Кельна трех пассажиров-мужчин, которые, по данным их попутчиков, обсуждали на борту направлявшегося из Лондона в Любляну самолета EasyJet «террористические вопросы». Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает Reuters.
Ранее, 11 июня, стало известно о том, что этот лайнер совершил экстренную посадку в Кельне. В результате происшествия никто не пострадал, однако, как поясняли тогда в полиции, причиной инцидента стало то, что командиру самолета доложили о «подозрительном разговоре на борту» воздушного судна.
После этого, по информации местных работников правопорядка, из лайнера «были эвакуированы» все находившиеся в нем на тот момент пассажиры (151 человек), а безопасность в самолете проверили полицейские.
Также местные сотрудники правоохранительных органов, как сообщили Reuters представители аэропорта Кельна, изъяли у одного из задержанных мужчин рюкзак и «взорвали его» за пределами самолета. При этом, что именно находилось в рюкзаке, в пресс-службе, не уточнили. В настоящий момент мужчин, как пишет агентство, допрашивают немецкие следователи. Этой процедуре, по информации представителей местной полиции, также подверглись все остальные пассажиры экстренно приземлившегося в Кельне лайнера.
Как сообщает со ссылкой на представителя федеральной полиции Германии Bild, решение посадить самолет экипаж лайнера принял после того, как пассажиры рассказали сотрудникам авиакомпании, что слышали, как задержанные теперь мужчины использовали в своей речи, в том числе, такие слова, как «бомба» и «взрывчатка».