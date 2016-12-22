В Кельне после экстренной посадки самолета задержали трех человек

Немецкие сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Кельна трех пассажиров-мужчин, которые, по данным их попутчиков, обсуждали на борту направлявшегося из Лондона в Любляну самолета ​EasyJet «террористические вопросы». Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает Reuters.

Ранее, 11 июня, стало известно о том, что этот лайнер совершил экстренную посадку в Кельне. В результате происшествия никто не пострадал, однако, как поясняли тогда в полиции, причиной инцидента стало то, что командиру самолета доложили о «подозрительном разговоре на борту» воздушного судна.

После этого, по информации местных работников правопорядка, из лайнера «были эвакуированы» все находившиеся в нем на тот момент пассажиры (151 человек), а безопасность в самолете проверили полицейские.

Также местные сотрудники правоохранительных органов, как сообщили Reuters представители аэропорта Кельна, изъяли у одного из задержанных мужчин рюкзак и «взорвали его» за пределами самолета. При этом, что именно находилось в рюкзаке, в пресс-службе, не уточнили. В настоящий момент мужчин, как пишет агентство, допрашивают немецкие следователи. Этой процедуре, по информации представителей местной полиции, также подверглись все остальные пассажиры экстренно приземлившегося в Кельне лайнера.​

Как сообщает со ссылкой на представителя федеральной полиции Германии Bild, решение посадить самолет экипаж лайнера принял после того, как пассажиры рассказали сотрудникам авиакомпании, что слышали, как задержанные теперь мужчины использовали в своей речи, в том числе, такие слова, как «бомба» и «взрывчатка».