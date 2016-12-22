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В Пентагоне подтвердили гибель трех американских солдат в Афганистане
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В Пентагоне подтвердили гибель трех американских солдат в Афганистане
Политика, 04:17
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В Пентагоне подтвердили гибель трех американских солдат в Афганистане

На востоке Афганистана 10 июня были убиты три американских солдата, сообщили в Пентагоне. Соответствующее заявление размещено на сайте военного ведомства.

Ранее о гибели трех военнослужащих США в афганской провинции Нангархар сообщало агентство Associates Press. По его данным, там на солдат напал военный из Афганистана. Ответным огнем нападавший был убит.

Ответственность за эту атаку, по информации агентства, на себя взяли представители запрещенного в России радикального движения «Талибан». Как уточнил Associates Press пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, в афганскую армию сторонник «Талибана» проник «исключительно для нападения на иностранных военных».

О том, как именно погибли американские солдаты в Афганистане в сообщении Пентагона не уточняется, однако говорится, что «инцидент находится под следствием». «При необходимости будет выпущена дополнительная информация», — заявили представители ведомства, пояснив однако, что 10 июня ранение так же получил еще один американский военнослужащий. Он, по данным пресс-службы, был «эвакуирован для получения медицинской помощи».

Теги: Афганистан , Пентагон , военные
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