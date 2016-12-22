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В Вильнюсе на выставке современного искусства умер россиянин
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В Вильнюсе на выставке современного искусства умер россиянин
Общество, 03:18
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В Вильнюсе на выставке современного искусства умер россиянин

В Вильнюсе на выставке современного искусства ArtVilnius, которая проходит с 8 по 11 июня в выставочном зале Litexpo, скоропостижно умер россиянин, сообщает издание Delfi со ссылкой на очевидца.

По его данным, на помощь к гражданину России, который во время мероприятия неожиданно потерял сознание, пришел оказавшийся в зале бывший мэр литовской столицы Артурас Зуокас.

«Один из участников российского стенда лежал без сознания», — рассказал Delfi сам политик, пояснив, что сначала ему показалось, что происходящее «могло быть частью шоу». «Было трудно понять, что происходит», — заметил он. Однако после того, как Зуокас увидел, что лицо упавшего в обморок человека «синеет», он, по его словам, понял, что «это серьезная проблема».​

Как уточнил экс-глава города Delfi, видимых признаков того, что у мужчины был эпилептический припадок, он не заметил, поэтому решил сделать россиянину искусственное дыхание. «Через некоторое время мы возвратили его к жизни, он начал дышать, появился пульс», — рассказал Зуокас, заметив, что к этому времени к выставочному залу приехала скорая помощь. Это, как пояснил изданию, бывший мэр был первый случай, когда ему пришлось оказывать человеку первую помощь «не в учебных целях».

Однако позже в местной полиции Delfi сообщили, что упавший в обморок на выставке мужчина все же скончался по дороге в больницу. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что он являлся гражданином России 1975 года рождения. Точная причина его смерти, как отмечает издание, «до сих пор не определена».

Теги: россиянин , Вильнюс , выставка
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