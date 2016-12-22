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Сын Муамара Каддафи вышел из ливийской тюрьмы
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Сын Муамара Каддафи вышел из ливийской тюрьмы
Политика, 02:21
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Сын Муамара Каддафи вышел из ливийской тюрьмы
Сейф аль-Ислам Каддафи. 2011 год (Фото: Ammar El-Darwish / AP)

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам вышел из тюрьмы в городе Зинтан на северо-западе страны, сообщает ​телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, близкие к окружению аль-Ислама.

Решение освободить его местные власти, по информации Al-Arabiya, приняли, исходя из одобренного в прошлом месяце закона о всеобщей амнистии. В настоящий момент аль-Ислам, как уточнили собеседники телеканала, уже покинул Зинтан и направился на восток Ливии.

При этом, как пишет Sky News Arabia, освобожден сын Каддафи был еще «год назад». Однако тогда, по данным издания, он остался в тюрьме из-за выдвинутых в отношении него обвинений в суде Зинтана.

Сейф аль-Ислам является старшим сыном Каддафи от второго брака. Ему 44 года, в тюрьме он находился с 2011 года, после того, как его задержали ополченцы Зинтана на юге страны. В 2015 году суд в Триполи заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в «преступлениях против ливийского народа», которые он якобы совершил во время «революции 17 февраля». Однако в Зинтане отказались отдавать аль-Ислама столичным властям.

Под стражей родственника бывшего ливийского лидера охраняли представители одной из контролирующих этот город группировок — «Бригады Абу Бакра ас-Сиддика». Как пояснили они в своем официальном заявлении Sky News Arabia, освобождение аль-Ислама стало «ответом на претензии Минюста временного правительства Ливии» о том, что они не исполняют «всеобщий закон об амнистии, согласно которому необходимо освободить всех, кто оказался не причастен к преступлениям против ливийцев и был одобрен ливийским парламентом».​​

Теги: освобождение , Ливия , Муамар Каддафи
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