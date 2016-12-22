Лавров призвал Тиллерсона не допустить новых ударов США по Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал своего американского коллегу принять меры для того, чтобы не допустить новых ударов США по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Переговоры глав ведомств, как уточнили в департаменте информации, состоялись ранее 10 июня «по американской инициативе». Во время них Лавров, по данным представителей российского министерства, также выразил Тиллерсону «категорическое несогласие с ударами США» в Сирии по силам, поддерживающим президента Башара Асада.

О реакции на это главы госдепа в МИД не рассказали, однако пояснили, что одним из итогов разговора, стала договоренность Лаврова и Тиллерсона «задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования», в частности — «астанинский и женевский процессы».​

Кроме того, главы российского и американского внешнеполитических ведомств, по информации МИДа, «условились о продолжении контактов по другим международным проблемам, включая конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки», а также «украинский кризис».

«Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром», — пояснили в министерстве, отметив при этом, что в ходе переговоров Лавров и Тиллерсон «подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путем».

Последний удар по силам, поддерживающим режим Асада, авиация международной коалиции во главе с США нанесла в Сирии 8 июня. Эти действия военные, как уточнял тогда официальный представитель коалиции Райан Диллон, были вынуждены предпринять в ответ на «угрозу для коалиции».