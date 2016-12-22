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Летевший в Краснодар лайнер UTair экстренно вернулся во Внуково
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Летевший в Краснодар лайнер UTair экстренно вернулся во Внуково
Общество, 22:41
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Летевший в Краснодар лайнер UTair экстренно вернулся во Внуково

Вылетевший из Москвы в Краснодар самолет авиакомпании UTair экстренно вернулся во Внуково, сообщается на сайте Flightradar24.

Причины инцидента не уточняются, однако как рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник, к подобным действиям экипаж лайнера был вынужден прибегнуть из-за того, что после вылета у лайнера не убралась правая стойка шасси.

Позже собеседник агентства пояснил, что посадку во Внуково самолет UTair совершил успешно. «Никто не пострадал», — уточнил он. По данным телеканала РЕН ТВ, на борту лайнера находились 115 пассажиров.

Остальные обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются. О замене рейса пока неизвестно.

Теги: Внуково , шасси , Краснодар , экстренная посадка
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