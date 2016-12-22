СМИ сообщили о блокировании устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины

Подмосковные сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение мужчины, устроившего стрельбу в поселке Кратово Московской области. Об этом «РИА Новости» и агентству «Интерфакс» сообщили неназванные «информированные» источники.
В настоящий момент мужчина, как уточнил собеседник «Интерфакса», блокирован в лесополосе. Сдаться он, по информации источников, отказался.
«В настоящий момент принимаются меры для его задержания», — пояснили агентству. При этом находящийся на месте событий корреспондент ТАСС передает, что в поселке «время от времени» слышны «одиночные взрывы».
О том, что мужчина, по предварительным данным, страдающий психическим расстройством, открыл стрельбу по прохожим в подмосковном Кратово стало известно ранее 10 июня. В результате происшествия погибли четыре человека, еще два — получили ранения.
В данный момент операцию, чтобы обезвредить злоумышленника в поселке проводят бойцы Росгвардии.