Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии

Бывший ведущих британского телешоу Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии. Об этом сообщается на странице шоу в Facebook.

По данным представителей телепрограммы, авария произошла на автогонках Hemburg Hill Climb. Хаммонд ехал на электрокаре, который был построен специально для съемок шоу The Grand Tour. В сообщении отмечается, что Хаммонд не получил серьезных повреждений. После аварии ведущий разговаривал и смог самостоятельно выбраться из автомобиля до того, как он загорелся.

​Хаммондн был доставлен авиационно-медицинской службой в больницу швейцарского города Санкт-Галлена для обследования, поскольку у него диагностировали перелом колена, отметили представители Top Gear.

Коллега Хаммонда по Top Gear, ведущий Джереми Кларксон написал в Twitter, что это была «самая крупная и пугающая авария», которую он видел. Он добавил, что «к счастью, с Ричардом все в порядке».

Ричард Хаммонд был ведущим передачи Top Gear с 2002 по 2015 год. Он уже попадал в аварии во время съемок. Так в 2006 году он попал в ДТП, когда пилотировал автомобиль Vampire на реактивной тяге. После случившегося Хаммонд на две недели впал в кому.