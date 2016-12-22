СК сообщил о гибели одного человека после стрельбы в Подмосковье

Одна из пострадавших во время стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.
По словам, собеседницы агентства, женщина скончалась в Раменской больнице в 19:20 мск. «Ее муж находится в тяжелом состоянии», — добавила Фокина.
Представитель СК также отметила, что по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее стало известно, что в поселке Кратово на юго-востоке Московской области мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим. «Интерфакс» со ссылкой на Елену Фокину сообщал, что в результате случившегося пострадали три человека. Еще один источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщал об одно погибшем. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах говорил о двух погибших. Позже оба агентства со ссылкой на источники сообщили о четырех погибших.
Дом, из которого велась стрельба, начали штурмовать сотрудники Росгвардии. По информации ТАСС, в ответ на это мужчина начал стрелять по сотрудникам спецподразделения и бросил в их сторону две гранаты.