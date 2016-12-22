СК возбудил дело после гибели троих детей на железной дороге в Приморье

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после гибели троих детей на железной дороге в в Надеждинском районе Приморского края. Об этом «РИА Новости» сообщили в Дальневосточном следственном управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в СК.

Дети погибли на железнодорожном перегоне Надеждинская — Совхозная Дальневосточной железной дороги. Ллокомотив сбил их в тот момент, когда они переходили пути, сообщал ТАСС представитель Дальневосточной железной дороги. Машинист заметил детей, применил экстренное торможение, однако не смог избежать наезда. В результате случившегося два мальчика и девочка в возрасте 10-12 лет погибли. Еще одна девочка была доставлена в реанимацию.

В МВД России по Дальневосточному федеральному округу «РИА Новости» сообщили, что дети хотели сделать селфи на фоне приближающегося локомотива. По словам собеседника агентства, они «встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава».