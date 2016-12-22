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Пилот разбившегося самолета в Саратовской области скончался
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Пилот разбившегося самолета в Саратовской области скончался
Общество, 18:10
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Пилот разбившегося самолета в Саратовской области скончался

Пилот легкомоторного самолета, разбившегося в Вольском районе Саратовской области, скончался. Об этом ТАСС сообщил заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.

«Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и только что скончался в больнице», — сказал Прохоров.

Легкомоторый самолет разбился утром в субботу, 10 июня. Причиной аварии стало столкновение с деревьями при выполнении полета на низкой высоте. Как отмечали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СКР), авария произошла во время обработки полей с воздуха.

Медики сообщили ТАСС, что в результате случившегося пилот получил черепно-мозговую травму.

Южное следственное управлением на транспорте Следственного комитета​ (СКР) начало доследственную проверку по факту случившегося.

Теги: авария , Самолет
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