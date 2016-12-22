Пилот разбившегося самолета в Саратовской области скончался

Пилот легкомоторного самолета, разбившегося в Вольском районе Саратовской области, скончался. Об этом ТАСС сообщил заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.
«Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и только что скончался в больнице», — сказал Прохоров.
Легкомоторый самолет разбился утром в субботу, 10 июня. Причиной аварии стало столкновение с деревьями при выполнении полета на низкой высоте. Как отмечали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СКР), авария произошла во время обработки полей с воздуха.
Медики сообщили ТАСС, что в результате случившегося пилот получил черепно-мозговую травму.
Южное следственное управлением на транспорте Следственного комитета (СКР) начало доследственную проверку по факту случившегося.