СМИ сообщили о гибели троих детей на железной дороге в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края локомотив сбил четверых детей на железнодорожном перегоне. В результате случившегося трое из них погибли, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на перегоне Надеждинская — Совхозная Дальневосточной железной дороги. Одному ребенку удалось выжить — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отметил источник.
Позже представитель Дальневосточной железной дороги подтвердил ТАСС гибель троих детей. По его словам, погибшие — два мальчика и девочка в возрасте 10-12 лет. Машинист, заметив идущих по путям детей, применил экстренное торможение, однако не смог избежать наезда. Еще одна девочка, по словам собеседника агентства, находится в реанимации.
В конце апреля в Тверской области «Сапсан» сбил женщину. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел около 18:00 мск неподалеку от станции Редкино на участке Москва — Тверь.