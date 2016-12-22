В Минтрансе не увидели проблемы в оттоке российских летчиков за рубеж

В массовом переходе российских пилотов на работу в азиатские компании нет проблемы. Об этом заявил глава Минтранса России Максим Соколов, передает «РИА Новости».

По словам Соколова, в этом вопросе «не так страшен черт, как его малюют». «Действительно, появилось сообщение, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях. Особенно в странах Юго-Восточной Азии. Но на самом деле​ большой проблемы в связи с этим нет, хотя рынок и растет», — сказал Соколов. Он также отметил, что «российские авиакомпании «открывали свой рынок для приема специалистов», чтобы иностранные пилоты могли «тоже у нас осуществлять свою деятельность».

По словам министра, в России, с точки зрения подготовки летного состава, «достаточно большой прием в вузы». Он подчеркнул, что несколько лет назад он был «не очень большим», а в данный момент — около тысячи человек в год. «Этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — добавил Соколов.

Газета «Коммерсантъ» 9 июня сообщила, что российские летчики начали «массово» переходить на работу в азиатские компании, где им предлагают более высокую зарплату и лучшие условия труда. Издание отмечало, что некоторые российские компании начали регистрировать массовую утечку кадров с середины 2014 года. По данным газеты, за 2,5 года в азиатские компании перешло более 300 «наиболее подготовленных пилотов» с «отличными знаниями английского».