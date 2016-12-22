СКР назвал причину крушения легкомоторного самолета в Саратовской области

Легкомоторный самолет в Саратовской области разбился из-за столкновения с деревьями при выполнении полета на низкой высоте. Об этом говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).

Крушение произошло во время обработки полей с воздуха. «При выполнении маневра, на высоте около пяти метров, легкий самолет зацепился за ветки березы и потерпел крушение», — сообщили в СКР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру, разбившийся самолет не имел разрешения на полет. «Мы связались с аэронавигацией, они сказали, что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели. По предварительной информации, самолет выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами. Также, по предварительной информации, он принадлежал пензенской фирме», — цитирует агентство слова заместителя транспортного прокурора региона Станислава Прохорова.

Легкомоторный самолет разбился в Саратовской области утром в субботу, 10 июня. Пилот самолета с травмами был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.