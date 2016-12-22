В Киеве запустили таймер обратного отсчета до безвизового режима с ЕС

В Киеве перед зданием президентской администрации прошла церемония запуска таймера обратного отсчета до начала безвизового режима с ЕС. Об этом говорится в сообщении в Facebook Петра Порошенко, лично принявшего участие в мероприятии.

На площадке перед администрацией был установлен экран с таймером и фон с изображением флага ЕС. Рядом с ними находится символическая кнопка, нажав на которую президент Украины дал старт таймеру.

«В 12:00 последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы. От Европы, где мы сформировались и как народ, и как государство», — говорится в сообщении украинского президента.

Цитату из выступления Порошенко на своей странице в Twitter привел его пресс-секретарь Святослав Цеголко. «Слова back in the USSR украинцы услышат только в песнях «Битлз», — цитирует Порошенко его официальный представитель.

​Власти Украины и ЕС 17 мая подписали окончательное соглашение о введении безвизового режима. Безвизовый режим дает украинцам право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Если по каким-либо обстоятельствам гражданину Украины нужно будет задержаться за границей на больший срок, то ему потребуется виза. Кроме того, для посещения ЕС без визы требуются биометрические паспорта, которыми владеют около 8% всего населения страны. Право граждан Украины на посещение ЕС без виз вступит в силу 11 июня.