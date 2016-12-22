Кинокритик Антон Долин возглавил журнал «Искусство кино»

После смерти главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея издание возглавил кинокритик Антон Долин. Об этом говорится в сообщении журнала.

О том, что Долин возглавит издание заместитель главного редактора Нина Зархи объявила на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Решение о его назначении было принято советом учредителей журнала и советом редакции.

Антон Долин уже прокомментировал сообщение о своем назначении, отметив что это для него «новая история», передает ТАСС. Долин заявил, что издание находится тяжелой ситуации и нуждается в помощи. «Мы не имеем право потерять «Искусство кино», — подчеркнул он.

Кинокритик Антон Долин родился в 1976 году в Москве. Ранее он работал на радиостанциях «Маяк», «Эхо Москвы», «Вести ФМ». Долин дважды становился лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги о кино.

Предыдущий главный редактор журнала, возглавлявший издание с 1993 года, Даниил Дондурей, скончался в Израиле 10 мая. Он умер на 69-м году жизни от онкологического заболевания.