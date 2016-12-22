В Киеве во дворе дома взорвали гранату
Общество, 11:41
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В Киеве во дворе дома взорвали гранату
Неизвестный бросил гранату во двор частного дома в Киеве, сообщает «112 Украина». Пострадавших при взрыве нет.
Взрыв произошел в Дарницком районе города утром в субботу, 10 июня. «По предварительной версии правоохранителей, была применена граната. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации. Полиция разыскивает причастных к правонарушению лиц», — сообщили в полиции.
На месте взрыва образовалась воронка. Также получил повреждения расположенный во дворе гараж,
В Киеве 21 мая неизвестный взорвал гранату в офисе организации «Конгресс украинских националистов». В результате взрыва никто не пострадал.