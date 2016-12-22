Полковника Черноморского флота приговорили к 3,5 года за хищение пайков

Начальника продовольственной службы Черноморского флота (ЧФ) полковника Юрия Осипенко приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, он обвиняется в хищении вместе с подчиненными 4 тыс. пайков на сумму свыше 2 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры.
Кроме того, Севастопольский гарнизонный военный суд назначил ему штраф в виде 250 тыс. руб. за совершение преступления по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ.
Помимо полковника Осипенко к ответственности были привлечены начальник продовольственной службы одной из воинских частей капитан Михаил Федорченко и заведующая продовольственным складом Анастасия Бытлинских. Федорчено приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Бытлинских к двум годам и шести месяцам.
Однако женщине суд выдал отсрочку отбывания наказания, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.
Как сообщают в военной прокуратуре, причиненный государству ущерб был взыскан с подсудимых.