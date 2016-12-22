В Саратовской области разбился легкомоторный самолет

В Вольском районе Саратовской области разбился легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна госпитализирован, сообщает местное издание «Вольск.ру».

Потерпевший аварию самолет проводил пробный полет перед опрыскиванием полей. Это был легкомоторный X-32 «Бекас». Самолет упал неподалеку от села Нижняя Чернавка. Место падения оцеплено полицией.

Как сообщил источник в больнице, пилот самолета, мужчина 1962 года рождения, находится в тяжелом состоянии. «У него травматический шок, зафиксированы множественные переломы, но он в сознании. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение», — рассказали в медицинском учреждении.

По факту аварии доследственную проверку начало Южное следственное управлением на транспорте Следственного комитета​ (СКР). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В конце мая в Саратовской области во время посадкипосле учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Ан-26. В результате катастрофы погиб курсант. После падения самолета Следственный комитет возбудил дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).