В Японии в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 40 человек

В Японии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. Более 40 человек пострадали, один пассажир погиб. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП произошло на автостраде в префектуре Айти на острове Хонсю. В автобусе находились 47 человек. По данным полиции, авария произошла после того. как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. 46 человек получили травмы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В январе в Японии в результате ДТП произошла утечка 2 тыс. литров соляной кислоты. Это произошло после того, как грузовик, перевозивший цистерны с веществом, попал в аварию. Кислота попала в реку Аикава, из-за чего был приостановлен водозабор.