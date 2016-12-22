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В Японии в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 40 человек
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В Японии в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 40 человек
Общество, 09:43
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В Японии в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 40 человек

В Японии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. Более 40 человек пострадали, один пассажир погиб. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП произошло на автостраде в префектуре Айти на острове Хонсю. В автобусе находились 47 человек. По данным полиции, авария произошла после того. как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. 46 человек получили травмы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. 

В январе в Японии в результате ДТП произошла утечка 2 тыс. литров соляной кислоты. Это произошло после того, как грузовик, перевозивший цистерны с веществом, попал в аварию. Кислота попала в реку Аикава, из-за чего был приостановлен водозабор.

Теги: Япония , ДТП
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