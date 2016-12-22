Меркель предупредила о «тревожной» ситуации вокруг Катара

В Персидском заливе складывается «очень тревожная» ситуация, для разрешения которой необходимы усилия всех региональных игроков. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

Канцлер Германии заявила, что участники конфликтов на Ближнем Востоке должны стремиться к политическому разрешению своих противоречий. При этом она отметила, что для прекращения конфликтов в таких странах, как Сирия, Ливия и Ирак необходимо сотрудничество всех влиятельных стран региона. «Этого не случится, если такие игроки как Катар, Турция и Иран не будут участвовать в обсуждении проблем», — подчеркнула она.

Меркель призвала все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива к совместной работе для разрешения кризиса, возникшего вокруг Катара. По мнению Меркель, стабильность в регионе должна быть обеспечена с помощью баланса сил всех стран.

На этой неделе дипломатические отношения с Катаром разорвали десять стран, включая Саудовскую Аравию​, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Они обвинили Доху в поддержке экстремистских движений, в том числе и «Исламского государства» (запрещенная в России организация), а также в дестабилизации ситуации в регионе. Ряд стран также ввели против санкции против некоторых юридических и физических лиц, связанных с Катаром, обвинив их в финасировании терроризма.