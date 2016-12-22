Полиция Лондона рассказала о попытке террористов арендовать грузовик

Лондонские террористы перед нападением пытались арендовать грузовик, схожий с тем, который использовали при теракте в Ницце. Об этом сообщили в полиции Великобритании, передает Associated Press.

По данным расследования, проведенного полицией, изначально один из участников нападения, Хурамм Бутт, пытался снять грузовик массой 7,5 тонн, того же типа, что использовался в при атаке в июле 2016 года в Ницце, когда погибли 86 человек. Однако попытка сорвалась, и Бутт и его сообщники смогли достать только грузовик меньших размеров, который и использовали при нападении. Машина больших размеров могла нанести больший урон и привести к большим жертвам.

Также в полиции рассказали о содержимом грузовика, на котором террористы врезались в пешеходов. Внутри него находились бутылки с зажигательной смесью, которые, предположительно, планировали использовать террористы. Однако они были застрелены прежде, чем успели их применить. Кроме того, в фургоне был гравий с помощью которого, как полагают полиции, террористы дополнительно утяжелили машину для нанесения большего урона. Для того, чтобы убедить своих знакомых, что они используют фургон для перевозки мебели, террористы также демонстративно загрузили в него офисные стулья.

Террористическая атака в центре Лондона произошла в ночь с 3 на 4 июня. Террористы врезались в пешеходов на фургоне, после чего покинули машину и напали на окружающих с ножами. Всего погибли восемь человек, более 50 получили ранения. Нападавшие были застрелены.

Под стражей в рамках расследования находятся семь человек. Последний из них был задержан минувшей ночью.