На Камчатке два вулкана выбросили столбы пепла на 7 и 8 км

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 7 км над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана в сторону села Атласово, отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что выпадения пепла в населенных не зафиксировано.

Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый выброс также произошел на вулкане Шивелуч. Пепловый шлейф распространился на 12 км к западу и юго-западу от вулкана.

По мнению специалистов KVERT, это может повлиять на полеты низколетящих самолетов. Извержению присвоили «оранжевый» код авиационной безопасности, говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) расположен на востоке Камчатки в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 4,9 тыс. м. Извержение вулкана началось в апреле 2016 года.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан на Камчатке, который расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3283 м.



