СБУ запретила немецкому политику въезд на Украину из-за визита в Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) на 5 лет запретила въезд на Украину бывшему парламентскому статс-секретарю при Министерстве обороны Германии Вилли Виммеру. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Она пояснила, что такое решение СБУ приняла в связи с визитом Виммера в Крым «в нарушение установленного порядка».

Как отмечает украинское агентство УНН, Вилли Виммер посетил Крым в составе делегации немецких политиков и бизнесменов в начале марта.