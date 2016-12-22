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СБУ запретила немецкому политику въезд на Украину из-за визита в Крым
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СБУ запретила немецкому политику въезд на Украину из-за визита в Крым
Политика, 04:35
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СБУ запретила немецкому политику въезд на Украину из-за визита в Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) на 5 лет запретила въезд на Украину бывшему парламентскому статс-секретарю при Министерстве обороны Германии Вилли Виммеру. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Она пояснила, что такое решение СБУ приняла в связи с визитом Виммера в Крым «в нарушение установленного порядка».

Как отмечает украинское агентство УНН, Вилли Виммер посетил Крым в составе делегации немецких политиков и бизнесменов в начале марта. 

Теги: Крым , СБУ , Елена Гитлянская , Вилли Виммер
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