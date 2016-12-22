В Великобритании опубликовали итоговые результаты парламентских выборов

​Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй победила на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Партия получила 318 мест в 650-местной палате общин, сообщает телеканал Sky News.

Лейбористская партия Великобритании по итогам подсчета данных по всем избирательным округам получила 262 мандата, а Шотландская национальная партия - 35, отмечает телеканал.

По информации Sky News, четвертую строчку заняла Либерально-демократическая партия, которая получила 12 мест в британском парламенте. Другие партии и независимые кандидаты получили 23 места.

Явка избирателей составила 68,7%, отмечает телеканал.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. Партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте, набрав меньше половины голосов. В прошлом созыве у Консервативной партии Великобритании было 330 голосов. Премьер-министр распустила парламент для того, чтобы упрочить позиции своей партии перед Brexit.

Тереза Мэй после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II заявила, что сформирует коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая позволит обеспечить консерваторам недостающее число мест в британском парламенте и провести Лондон через переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин на фоне результатов парламентских выборов призвал Терезу Мэй уйти в отставку. «Выборы были инициированы для того, чтобы премьер-министр смогла получить большинство, чтобы укрепить свои полномочия. Консерваторы потеряли места, потеряли голоса, поддержку и уверенность», — подчеркнул Корбин. Премьер-министр в свою очередь заявила, что Великобритании нужна стабильность в преддверии выхода из ЕС, и Мэй, по ее словам, эту стабильность способна обеспечить.















