Трамп назвал «неожиданными» результаты парламентских выборов в Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен результатами парламентских выборов в Великобритании, передает Reuters.

«Неожиданно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает об итогах выборов. ​

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. В результате выборов Консервативная партия Великобритании во главе с Терезой Мэй получила 318 из 650 мест (около 49%), не сумев сохранить парламентское большинство. В прошлом созыве у партии было 330 мест.

Вторую строчку заняла Лейбористская партия с результатом в 261 мест (около 40%). Шотландской национальной партии досталось 35 мест, а Либерально-демократической партии — 12 мест. Для того чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.



