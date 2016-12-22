В «ВИМ-Авиа» назвали сроки восстановления расписания

Представители ​авиакомпания «ВИМ-Авиа» планируют полно​стью восстановить расписание в течение двух недель. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Несмотря на то что авиакомпанию подвели поставщики сервисных услуг, «ВИМ-Авиа» полностью осознает свою ответственность перед пассажирами», — пояснил представитель компании, отметив, что в связи с этим руководством перевозчика «было принято единственно возможное в данной ситуации решение — частично сократить чартерное расписание на лето».

«Мы ожидаем, что график полностью стабилизируется в течение двух недель», — заключили в пресс-службе.

Ранее, 7 июня, об этом также заявлял российский министр транспорта Максим Соколов. По его данным, ситуация с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» должна была решиться «в течение двух недель».

Прежде авиакомпания отменила ряд своих рейсов из-за задержек в отправлении. Все они, как поясняли тогда в «ВИМ-Авиа», были связаны с тем, что отправленные на плановое техобслуживание лайнеры авиакомпании не были вовремя возвращены. Таким образом, 6 июня, компания отменила 26 рейсов.

Позже, 7 июня, в «ВИМ-Авиа» заявили о плана​х сократить число чартерных рейсов для решения проблемы с их массовой задержкой. На следующий день в Ассоциации туроператоров России сообщили о том, что количество пострадавших из-за проблем ​с авиаперевозками компании «может быть приблизительно оценено» более чем в 10 тыс. человек.