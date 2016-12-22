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Умерла сыгравшая в «Дике Трэйси» актриса Гленн Хедли
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Умерла сыгравшая в «Дике Трэйси» актриса Гленн Хедли
Общество, 20:46
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Умерла сыгравшая в «Дике Трэйси» актриса Гленн Хедли

Умерла известная по фильму «Дик Трэйси» актриса Гленн Хедли, сообщает издание Variety. Артистке было 63 года.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть Гленн Хедли», — говорится в заявлении ее представителей. «Мы просим, ​​чтобы в это трудное время соблюдалась неприкосновенность частной жизни ее семьи», — добавили в пресс-службе актрисы, не уточнив при этом причину смерти Хедли.

Актриса родилась в штате Коннектикут. Ее карьера, за которую она снялась в более 70 фильмах и телесериалах, началась в момент, когда Хедли стала членом чикагской театральной компании Steppenwolf.

Зрителям артистка известна по главной роли в вышедшем в 1990 году фильме «Дик Трэйси», который являлся экранизацией комиксов Честера Гулда. Также Хедли несколько раз была номинирована на самую престижную в США телевизионную премию «Эмми» — в 1989 году за работу в сериале «Одинокий голубь», а в 1996 году — за роль в фильме «Ублюдок из Каролины».

Кроме того, Хедли снималась в фильмах «Обыкновенное волшебство», «Опус мистера Холланда», «Два дня в долине» и других.

Теги: Гленн Хедли , «Дик Трэйси»
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