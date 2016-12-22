Полиция обнаружила львенка в кальянной в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили львенка в одной из московских кальянных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной прокуратуры.

Фото: mosproc.ru

«Обнаружен самец льва, визуально возрастом около 3-4 месяцев, без особых идентификационных признаков», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре отметили, что животное занесено в списки приложений СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которым грозит уничтожение).

«Документов, подтверждающих законность его [львенка] происхождения и владения, представлено не было. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в отдел полиции обратилась жительница Москвы. «По словам женщины, за стеной ее квартиры постоянно слышится рев дикого животного», — заявили в ведомстве. Во время проверки полицейские совместно с сотрудниками Хамовнической межрайонной прокуратуры и Министерства природопользования обнаружили в соседнем здании кальянной металлическую клетку с львенком. По словам представителя ресторана, животное якобы было подарено заведению. Владелец ресторана собирался передать его в зоопарк.