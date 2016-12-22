Суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тыс. руб.

Судебный участок Тверского мирового суда принял решение оштрафовать журнал The New Times на 100 тыс. руб. после вынесенного изданию Роскомнадзором предупреждения за материал журналиста Павла Никулина «Из Калуги с джихадом». Об этом главный редактор журнала Евгения Альбац рассказала «Медиазоне».

При этом предупреждение Роскомнадзора, которое получил журнал, суд, как уточнила собеседница «Медиазоны», вернул обратно в ведомство. Прежде о нем Альбац сообщала 5 мая. По информации главного редактора The New Times, в тексте Никулина представители Роскомнадзора увидели «признаки оправдания терроризма».

Согласно данным, опубликованным на сайте суда, журнал обвиняли по ч. 6, ст. 13.15 КоАП РФ (производство либо выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм). Решение по нему, как уточняется в материалах дела, было принято судом 9 июня.

В опубликованном на сайте The New Times интервью Павла Никулина «Из Калуги с джихадом» рассказывается об истории бойца одной из сирийских группировок, который, разочаровавшись «в России, анархизме и рабочей борьбе», уехал из Калужской области воевать в Сирию.

Ранее, в декабре прошлого года, издание получило еще одно предупреждение от Роскомнадзора. Тогда оно касалось брани в материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе». Как поясняли позже в ведомстве, в нецензурном слове была пропущена только одна буква. Такую маскировку Роскомнадзор счел недопустимым.

Согласно действующему в настоящее время в России закону о СМИ, если издание получает второе предупреждение за 12 месяцев, суд может отозвать у него лицензию.

Прежде, 4 июня, Альбац сообщила о том, что The New Times прекращает выпуск печатной версии журнала. Это решение, как пояснила тогда главный редактор, было связано с финансовыми трудностями издания.