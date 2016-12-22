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Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана»
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Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана»
Технологии и медиа, 18:49
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Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана»

Власти Киргизии заблокировали на территории республики сайт информационного агентства «Фергана», сообщается на сайте информационного агентства.

Об этом, как пояснили представители ИА «Фергана», они были проинформированы местным провайдером «Мега-лайн», который поместил адрес сайта информагентства в список заблокированных веб-ресурсов.

Причиной блокировки на сайте провайдера называется вынесенное 9 июня «по делу ГД-2242/17.Б2» решение Октябрьского районного суда Бишкека. Однако, по информации представителей агентства, «никакого уведомления» о возбуждении «какого-либо дела» в отношении ИА «Фергана» редакция не получала.

О блокировке журналисты, как уточняется в сообщении агентства, узнали «случайно». «Читатели из Киргизии не смогли посетить наш сайт и пришлось связаться с провайдером», — рассказали в ИА «Фергана», добавив, что «одновременно» стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов республики возбудили уголовное дело в отношении внештатного корреспондента агентства Улугбека Бабакулова. Его власти Киргизии, по данным представителей информагентства, подозревают в разжигании межнациональной вражды.

Под авторством Бабакулова на сайте ИА «Фергана» опубликован материал под названием «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над «сартами». В тексте рассказывается о существующих в Киргизии настроениях, направленных против узбеков, как этнического меньшинства. Журналист, как пояснил РБК главный редактор портала Даниил Кислов, перевел посты киргизских националистов в Facebook.

«Вместо того, чтобы использовать этот материал для выявления настоящих националистов, власти и подконтрольные им СМИ начали обвинять Бабакулова», — сообщили в агентстве.​

Теперь редакция, как также уточнил РБК Кислов, намерена обжаловать решение о блокировке портала. «Мы намерены оспаривать [это] решение, потому что нам не ясны основания решения суда», — заявил он, отметив, что в своей статье «сам Бабакулов не писал ничего, что может разжечь национальную рознь».

«Он просто констатировал факт наличия в интернете людей, которые призывают убивать, руководствуясь этническим признаком», — заключил главный редактор ИА «Фергана».

Теги: национализм , блокировка , Киргизия , "Фергана"
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