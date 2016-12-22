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В Болгарии во время учений военный вертолет упал в Черное море
Общество, 18:24
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В Болгарии во время учений военный вертолет упал в Черное море

В Болгарии во время тактических учений «Черное море-2017» потерпел крушение вертолет Eurocopter AS565MB Panther. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Болгарии.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени. Экипаж во время полета выполнял стрельбы, после этого вертолет упал в Черное море в семи милях к востоку от устья реки Камчия. В результате крушения вертолета пострадал экипаж из трех человек. Их достали из воды и доставили на борт военного фрегата «Дързки».

Командир экипажа, капитан Георгий Атанасов, был тяжело ранен, находился в критическом состоянии и вскоре скончался. Остальных двух раненых членов экипажа, капитанов Павла Симеонова и Анатолия Апостолова, доставили в военный госпиталь в Варне.

Министр обороны Болгарии Красимер Каракчаны приказал замминистра обороны Анатолию Величкаву и замначальника обороны Эмилю Ефтимову отправиться в Варну и проверить состояние здоровья пострадавших военных.

Ранее военные Европы и США объявили о проведении совместных крупномасштабных военных учений Saber Guardian. Об этом сообщал Reuters. Учения планируют провести в июле 2017 года на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. В учениях будут принимать участие около 25 тыс. человек из США и 23 стран Европы.

Теги: крушение , Болгария , вертолет , Черное море
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