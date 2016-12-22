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Госдума лишила мандата решившего вернуться в бизнес депутата-единоросса
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Госдума лишила мандата решившего вернуться в бизнес депутата-единоросса
Политика, 17:53
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Госдума лишила мандата решившего вернуться в бизнес депутата-единоросса

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Владимира Жутенкова, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За досрочное прекращение его полномочий, проголосовали все 395 присутствовавших на заседании парламентариев.

Ранее, 1 июня, о том, что свой мандат Жутенков планировал сдать, потому что решил вернуться в бизнес заявляли источники РБК в руководстве Госдумы и думском аппарате. Спустя неделю, 7 июня, о том, что депутат написал заявление о досрочном сложении своих полномочий, рассказывал вице-спикер палаты Сергей Неверов. Он также пояснял, что предложил Жутенкову стать его советником по вопросам агропромышленного комплекса.

На это сам единоросс, как передавал ТАСС, журналистам сообщил, что «никуда [из Думы] не уходит». «Я остаюсь практически в Думе, потому что мои знания сельского хозяйства, я считаю, пригодятся», — уточнял он, выражая также надежду на то, что его избиратели его «простят». Решение о сложении депутатского мандата парламентарий тогда назвал «обдуманным шагом».

В нижнюю палату парламента Жутенков был избран в сентябре прошлого года по одномандатному округу в Брянской области. В Госдуме он входил в комитет по аграрным вопросам.

Теги: Госдума , депутат , "Единая Россия" , мандат
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