Суд арестовал шестого задержанного по делу о митингах 26 марта

Басманный суд арестовал Дмитрия Борисова, шестого фигуранта дела о митингах 26 марта. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Борисову избрали [меру пресечения] заключение под стражу до 8 августа», — сказала она.

О задержании Борисова стало известно 8 июня. Мать задержанного заявляла, что следователь показывал документ, в котором говорилось о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Среди них были указаны ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 318 УК РФ (хулиганство).

Борисову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Во время митинга в центре Москвы 26 марта он дважды ударил ногой «по голове сотруднику полиции», полагает следствие. В свою очередь, адвокат Борисова Николай Фомин заявлял «Медиазоне», что пока данные о том, что предъявляют его подзащитному, «противоречивые».

Митинги 26 марта прошли в ряде крупных городов России. В Москве на акции протеста, по разным данным, вышли от 8 тыс. до 25 тыс. человек. Во время митинга в Москве задержали более 1 тыс. человек.