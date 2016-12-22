Власти Польши обвинили россиянина в сотрудничестве с ИГ

Польская прокуратура обвинила задержанного в конце марта выходца из Чечни в участии в боестолкновениях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RMF24.

Россиянин, как пояснили изданию представители надзорного ведомства, также обвиняется в незаконном хранении оружия. Работниками местных правоохранительных органов он был идентифицирован как «Кюри А.».

По версии Агентства внутренней безопасности республики, россиянин был нанят боевиками и участвовал в боевых действиях в Сирии с конца 2013 года до конца 2014 года, рассказал RMF24 пресс-секретарь министра, координирующего спецслужбы Польши, Станисо Зарин. Теперь выходцу из Чечни, как уточнил собеседник издания, грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Дело в отношении россиянина, как напоминает RMF24, было возбуждено в Польше в конце марта. Спустя несколько дней, 24 марта, выходец из Чечни был задержан Агентством внутренней безопасности республики.

Оперативных комментариев в МИД России, как пишет Reuters, относительно этого случая предоставить не смогли. ​Также официальный представитель главы Чечни Альви Каримов заявил агентству, что ничего не знает об этом деле.