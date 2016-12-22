Главу резидента «Сколково» задержали за незаконный сбыт медоборудования

Следственный комитет по Новосибирской области задержал генерального директора ГК «Тион» Дмитрия Трубицына, о чем РБК сообщил представитель компании. При этом, по словам собеседника РБК, 8 июня в офисах ГК «Тион» в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски «в связи с делом по обороту медицинских изделий, якобы не отвечающих требованиям безопасности».

В сообщении, размещенном на сайте СК по Новосибирской области, говорится, что еще 5 июня 2017 года «в отношении 35-летнего мужчины» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)». По версии следствия, «с целью уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и получения от ее продажи наибольшей прибыли» подозреваемый с января 2015 года по июль 2016 года организовал производство и сбыт очистителей воздуха без необходимых катализаторов и деталей. Таким образом, устройства не оказывали должного бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии. Сфальсифицированное оборудование было поставлено в клиники свыше 100 городов и иных населенных пунктов России, утверждается в сообщении СК.

О претензиях к продукции «Тион» в сентябре 2016 года писал «Коммерсантъ». Тогда Роспотребнадзор предписал лечебным учреждениям изъять из обращения ряд моделей новосибирского производителя, так как в ходе проверки выяснилось, что часть из них представлена на рынке нелегально и представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В пресс-службе «Тиона» утверждают, что текущие претензии связаны с несовершенством законодательства в прошлом, когда были допущены неточности в регистрационных удостоверениях. «Эти неточности были исправлены в рабочем порядке, в тесном взаимодействии с соответствующими государственными службами», — говорится в заявлении. При этом взятие под стражу генерального директора называется неоправданной мерой, «направленной на препятствование работы компании». «Такие действия были характерны для 1990-х годов», — подчеркивается в заяв​лении.

ГК «Тион» является резидентом «Сколково» и технопарка новосибирского Академгородка. По данным сайта компании, в нее входят 18 научно-исследовательских, производственных и торговых предприятий, обеспечивающих полный цикл создания бризеров — устройств для вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. В общей сложности компания выпустила 50 тыс. единиц продукции.