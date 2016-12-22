Умер первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселев

Умер первый генеральный директор космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева Анатолий Киселев в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте центра.

Первый заместитель гендиректора центра Александр Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Киселева. «Благодаря Анатолию Ивановичу почти четверть века тому назад был создан Космический центр им. М.В.Хруничева. Весь свой трудовой стаж, без малого 60 лет, всю свою душу и силы Анатолий Иванович посвятил родному предприятию в Филях», — заявил он.

В сообщении центра о смерти Киселева говорится, что «сотрудники считали его образцовым, красным и классным директором».

Анатолий Киселев родился в 1938 году в Москве. Он окончил ПТУ № 2 и вечернее отделение Московского авиационно-технологического института. В 1956 году он устроился на работу на авиационный завод, который позднее получил имя Хруничева. Киселев начинал там работать как электромонтажник. После этого работал инженером-технологом, начальником лаборатории и замначальника цеха. В 1968 году был назначен заместителем директора. Директором Машиностроительного завода им. Хруничева он стал в 1975 году. Спустя почти 20 лет, в 1993 году, Киселев объединил завод с конструкторским бюро «Салют», образовав центр им. Хруничева.

Киселев получил ряд наград, включая орден Ленина, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также в 1990 году был удостоен звания Героя социалистического труда.