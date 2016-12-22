Суд отказал ФСБ в аресте фигуранта по делу саентологической церкви

Невский районный суд Петербурга отказал ФСБ в заключении под стражу пятого фигуранта дела о саентологической церкви Санкт-Петербурга. Констанция Есаулкова отпущена под домашний арест, передает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение суда.

ФСБ просила арестовать Есаулкову до 5 августа. Защита, в свою очередь, просила оставить ее под домашним арестом. Адвокат подозреваемой передала суду документы, согласно которым у ее подзащитной есть жилплощадь, которую могут предоставить под домашний арест.

Как сообщает «Фонтанка», Есаулкова — замначальника службы собственной безопасности церкви. Всего были задержаны пять человек: духовный лидер церкви Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главный бухгалтер Сахиб Алиев, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и Констанция Есаулкова. ФСБ подозревает задержанных в организации экстремистского сообщества и ведении незаконного предпринимательства. 7 июня ФСБ попросила арестовать задержанных. Днем ранее, 6 июня, сотрудники спецслужбы провели обыск в офисе саентологической церкви Санкт-Петербурга.

Книги саентологический церкви «Что такое саентология?» «Саентологические идеальные организации. Основная шляпа члена рекомендательного исполнительного совета», «Саентологические идеальные организации. Курс: что такое организация», а также некоторые лекции ее основателя Рональда Хаббарда признаны экстремистскими материалами.