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«Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol
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«Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol
Бизнес, 14:50
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«Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol

«Газпром нефть» подала заявку в ФАС на покупку 25% компании «Евротэк-Югра», которая принадлежит испанской Repsol и владеет лицензиями на разработку участков в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал журналистам первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев, передаёт корреспондент РБК.

Договоренности предполагают возможность увеличения нашей доли, сообщил Яковлев, но точную цифру назвать отказался. Целью «Газпром нефти» является создание СП с испанским партнером, отметил топ-менеджер.

Речь идет о семи лицензионных участках: двух с добычными лицензиями и пяти на стадии поиска и разведки, сказал Яковлев. На территории двух участков (Карабашский-1, Карабашский-2) уже открыто месторождение Оурьинское месторождение с запасами по категории С1+С2 около 30 млн тонн, напомнил топ-менеджер.

По словам Яковлева, «Газпром нефть» планирует заключить обязывающее соглашение с Repsol и закрыть сделку в течение ближайших двух-трех месяцев. На вопрос об интересе «Газпром нефти» к зарубежным активам Repsol Вадим Яковлев ответил только «мы друг другу интересны».

Теги: «Газпром нефть» , Repsol , ФАС РФ
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