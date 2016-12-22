МЧС проведет пенную атаку после взрывов бочек на складе в Ярославле

Сотрудники МЧС готовят пенную атаку для тушения пожара на топливном складе в Ярославле. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС. «Готовится пенная атака, сил и средств достаточно», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Ярославле произошел пожар на топливном складе в промзоне Дзержинского района города. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:05 по местному времени. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области РБК сообщили, что в результате пожара на складе по адресу: 1-й Промышленный проезд, строение 10, произошла серия взрывов бочек с топливом. «Были частые взрывы. Была угроза строениям», — сказала дежурный пресс-службы. По ее данным, горела кровля одного из зданий, но ее удалось потушить и оградить другие строения от огня.

На месте пожара находятся более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. «Площадь пожара снизилась с 4 тыс. до 2 тыс. кв. м. Мы ждем авиацию. 10 минут назад подготовился к вылету вертолет», — отметила она. По по предварительным данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет, а людей из близлежащих домов эвакуировали.

Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Ирина Ануфриева сообщила РБК, что пожар на складе находится на контроле врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. «Он сейчас находится на месте, дал все необходимые поручения. Сейчас ситуация стабилизировалась», — сказала Ануфриева.

Пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева сообщила РБК, что промышленные склады, где произошел крупный пожар, принадлежат местному предпринимателю Бычкову. «Пока удалось установить только это. Но известно, что площади складов сдавались в аренду. Компании-арендаторы устанавливаются», — отметила она.

По словам Израйлевой, рядом с промзоной нет жилых домов и социальных учреждений, поэтому эвакуировать людей не пришлось. «Предприятия, находящиеся рядом, частично выносят свое имущество», — заявила она. По ее словам, при пожаре пострадал мужчина 1989 года рождения, он был доставлен в больницу им. Соловьева с ожогами предплечья и дыхательных путей. Израйлева отметила, что информация о пострадавших уточняется.