Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве

Россельхознадзор оштрафовал компанию Billa и «Азбуку вкуса» за выявленные в ходе проверок нарушения. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте ведомства.
Так, проверки ведомство провело против оператора «Азбуки вкуса» (ООО «Городской супермаркет»). Они прошли в сетевых магазинах в Москве, а также в Московской области: Дмитрове, Мытищах и Королеве. За продажу фруктов и овощей без упаковки и маркировки, а также за продажу семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в государственный реестр, оператор оштрафован на 130 тыс. руб.
Оператор Billa, по данным Россельхознадзора, нарушал ветеринарное законодательство и техрегламенты в обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов, а также в утилизации отходов. За нарушение техрегламента компания была оштрафована на 300 тыс. руб., за нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения отходов на 1,5 млн руб.