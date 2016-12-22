Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве

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Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня

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СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле

Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд

Курс евро на 10 июня

EUR ЦБ: 63,79 (-0,36)

Курс доллара на 10 июня

USD ЦБ: 57 (+0,02)

Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $2,8 млрд за ночь

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