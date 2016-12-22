У Киевского вокзала в Москве загорелся склад

Фото: РБК

На Киевском вокзале в Москве загорелось складское помещение, сообщает корреспондент РБК.



Возгорание произошло в одноэтажном здании складского помещения, которое находится в непосредственной близости от здания вокзала. На месте наблюдается сильное задымление, большое количество пожарных машин, сообщил корреспондент.

Площадь пожара составила 100 кв. м, заявили «Интерфаксу» в МЧС по Москве.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РБК сообщили, что пожар на площади Киевского вокзала на деятельность самого вокзала не повлиял. «Загорелись строительные павильоны, в которых находились работники, занимающиеся реконструкцией вокзала. Там было небольшое задымление, сейчас его практически потушили. Никак это не повлияло на движение поездов, на пассажиров, ни о какой эвакуации речи не идет», — сообщил сотрудник пресс-службы.





Фото: РБК

Сигнал о пожаре поступил в 12:05 мск. Пожар произошел в здании по адресу: пл. Киевского вокзала, д. 7. «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: РБК

Информации о пострадавших у нет, МЧС призывает водителей заранее продумывать пути объезда аварийного участка.