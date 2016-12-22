Мэй согласует с Елизаветой II формирование парламента меньшинства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Букингемский дворец, чтобы согласовать с королевой Елизаветой II вопрос формирования правительства, об этом сообщает Би-би-си.



Премьер должна приехать к Елизавете II в 12:30 по местному времени (14:30 мск). Это формальная процедура, подтверждающая, что несмотря на результаты парламентских выборов, во время которых Консервативная партия потеряла большинство в палате общин, Мэй собирается сформировать правительство.





Ранее 9 июня Тереза Мэй заявила , что не планирует уходить в отставку. По словам политика, она будет работать над формированием правительства на основе Консервативной партии, которая набрала больше голосов и мест, чем любая другая партия в отдельности.До этого в СМИ звучали предположения аналитиков Citi Group, которые были уверены, что после выборов Мэй покинет пост. По их словам, британский премьер провела «плохую кампанию» и не смогла перевести лидерство в опросах в большинство в палате общин. «Мэй, вероятно, уйдет в отставку», — приводил Reuters сообщение аналитиков.

В пятницу, 9 июня, подвели итоги выборов в палату общин, согласно которым Консервативная партия Терезы Мэй лишилась в парламенте большинства. В прошлом созыве у партии было 330 мест, в нынешнем — 318 мест.