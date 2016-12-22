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В Ярославле из-за пожара на складе начали взрываться бочки с топливом
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В Ярославле из-за пожара на складе начали взрываться бочки с топливом
Общество, 12:44
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В Ярославле из-за пожара на складе начали взрываться бочки с топливом

В Ярославле произошел пожар на топливном складе на Промышленном проезде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Ярославской области. По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:10 (совпадает с московским). Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м, уточнили «Интерфаксу» в МЧС.

Фото: Дороги Ярославля / YouTube

По данным местного портала «76», идет эвакуация жителей близлежащих домов. «Взрываются бочки с топливом. Ситуация очень серьезная. Все резервы спасателей стянуты на Промышленный проезд», — рассказал порталу собеседник в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Издание также опубликовало видео, на котором виден высокий столб дыма из-за пожара.

Видео: video76ru

В ликвидации пожара участвуют 105 спасателей и 15 единиц техники. Также к тушению пожара на складе привлекут авиацию, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области порталу «Ярновости». Рядом с местом возникновения пожара развернут штаб МЧС, туда прибыл врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Площадь пожара удалось сократить с 4 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м

Теги: Ярославль , Пожар
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