Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет

Государственная дума на заседании в пятницу, 9 июня, большинством голосов приняла в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов. За принятие поправок проголосовали 320 депутатов, 65 воздержались.

Поправки касаются только бюджета 2017 года. Доходы казны увеличиваются на 1,2 трлн руб. — до 14,7 трлн руб. Объем расходов увеличивается до 16,6 трлн руб. (на 361,8 млрд руб.).

Поправками прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год предложено зафиксировать на уровне 3,8% (в предыдущей редакции закона предполагалась инфляция на уровне 4,0%. — РБК). Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,2 трлн руб. с 86,8 трлн руб. Прогноз цены на нефть повышен до $45,6 с $40 за баррель. Среднегодовой курс рубля, по прогнозу, составит 64,2 руб./долл.

В ходе обсуждения поправок бюджета министр финансов Антон Силуанов отметил, что в текущем году федеральный бюджет достиг максимальной за последние девять лет устойчивости к перепадам нефтяных цен и внешнеэкономической конъюнктуре.

Также, согласно законопроекту, правительство сможет использовать 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного. Эти средства могут быть использованы в случае недополучения дивидендов госкомпаний. По мнению председателя Счетной палаты (СП) Татьяны Голиковой, есть существенный риск недополучить эту сумму от госкомпаний. «Цифра эта, напоминаю, в бюджете предусмотрена в объеме 483 млрд руб. Но имеющаяся у нас информация от Росимущества, которое администрирует эти доходы, а также данные по итогам отдельных общих собраний акционеров свидетельствуют о том, что эта цифра не состоится, по нашей оценке, на 205 млрд руб.», — отметила глава СП.

Если правительству придется использовать 200 млрд руб. из средств ФНБ, то требует корректировки текстовая статья законопроекта о поправках, подчеркнула Голикова, так как Бюджетный кодекс запрещает использовать средства ФНБ на сбалансированность бюджета «в том виде, как это сейчас записано, а разрешает использовать только на софинансирование добровольных пенсионных накоплений и сбалансированность федерального бюджета».