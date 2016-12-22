Полиция сообщила об освобождении заложников в центре занятости Ньюкасла

Все заложники из центра занятости Job Centre Plus в британском городе Ньюкасл-апон-Тайн (Ньюкасл) освобождены, единственным человеком в этом здании остается мужчина, которого подозревают в нападении. Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

«Все заложники были освобождены, мы считаем, что этот человек является единственным, кто остался в здании», — говорится в сообщении. В настоящее время с мужчиной ведут переговоры.

Полиция также сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

О том, что мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники несколько человек в здании центра занятости в Ньюкасле около восьми часов по местному времени, сообщила Би-би-си. По данным Mirror, очевидцы видели человека, к груди которого был привязан неизвестный предмет. Сообщалось также, что мужчина был вооружен ножом.

​Ближайшая к месту происшествия станция метро Byker была перекрыта, а к центру занятости прибыли переговорщики и полиция.